Германия может вступить в войну в течение ближайших пяти лет. Мнения граждан ФРГ изучили аналитики аудиторско-консалтинговой компании PwC и сотрудники института изучения общественного мнения Civey. Результаты опроса публикует газета Tagesspiegel.

В исследовании приняли участие 2,5 тысячи человек. Почти 70% респондентов не исключают возможности приобретения Берлином европейского ядерного оружия в целях обороны. Вдобавок США больше не воспринимаются немцами как надежный партнер - лишь половина респондентов по-прежнему верит, что Вашингтон окажет военную поддержку Европе в случае войны. Большая часть немцев выступила за увеличение стратегической автономии Европы и за увеличение оборонных расходов.

В российском МИД ранее заявили, что страны НАТО ведут реальную подготовку к военному столкновению с Москвой. Отмечается, что главная задача стран Североатлантического альянса и Европейского союза - добиться стратегического поражения России.