Сергей Собянин: Новая дорога соединила улицы Добролюбова и Складочную

Мэр столицы Сергей Собянин в соцсетях сообщил об открытии дороги-связки между улицами Добролюбова и Складочной. Как отмечается, новая дорога в Бутырском районе связала ТТК и Огородный проезд.

"Строительство железнодорожного путепровода было завершено ОАО “РЖД” в 2025 году. С открытием дороги появилась дополнительная связь между Третьим транспортным кольцом и Огородным проездом с выездом на Алтуфьевское шоссе; снизилась нагрузка на улицы Сущевский Вал, Бутырский Вал и Шереметьевскую; созданы альтернативные маршруты для автомобилистов и городского транспорта", — говорится в сообщении.

Ранее Собянин рассказал о строительстве дорог для обслуживания промкластера в ТиНАО. Так, в Краснопахорском районе будет построено больше пяти километров дорог.

Кроме того, на территории бывшего завода "ЗИЛ" вырос современный район. Возведено жилье и соцобъекты, обустроены парки и прибрежные территории.