Потанин доложил Путину о развитии "Норникеля"

Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с главой "Норникеля". Владимир Потанин доложил президенту о развитии крупнейшей горно-металлургической компании страны.
Несмотря на санкции, в этом году предприятие выходит на рекордный объем добычи - более 17 миллионов тонн руды. Также удалось полностью ликвидировать зависимость от иностранного программного обеспечения.
Разработкой отечественного ПО занимались специалисты Индустриального центра компетенций "Металлургия". Также в этом году комбинат в два раза перевыполнил обязательства по программе "Чистый воздух". Этому также способствует внедрение передовых технологий.
Потанин: Нам удалось переломить негативную тенденцию в производительности труда и перейти к росту производительности труда. Мы рассчитываем, что в дальнейшем это станет нашим приоритетом.
Путин: Я знаю, что вы делаете это и с использованием самых современных технологий.
Потанин: Безусловно, Владимир Владимирович. Потому что ресурс традиционного подхода к повышению производительности труда в значительной степени ограничен, поэтому мы применяем и автоматизацию, и даже уже замахнулись на роботизацию горных работ. И все это делаем с применением искусственного интеллекта.
Путин: Вот-вот, мне об этом докладывали.
Потанин: Да, Владимир Владимирович. И мы очень много уделяем внимания внедрению искусственного интеллекта. У нас уже по прошлому году эффект от внедрения таких технологий составил порядка 10 миллиардов рублей. Мы рассчитываем к 2030 году эффект от этих новых технологий довести до 30 миллиардов.