КПРФ провела общероссийское открытое собрание

КПРФ сегодня провела общероссийское открытое собрание. Оно прошло в режиме видеоконференции. В ней приняли участие около 50 тысяч активистов, в том числе и кандидаты, которые идут на местные и думские выборы.
Участники обсудили актуальные вопросы и ключевые направления партийной деятельности. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что уже в пятницу партия получит в Центризбиркоме все необходимые документы для участия в голосовании.
"Нам есть за что отчитаться, есть что представить обществу. И есть, что положить на весы истории. Только народно-патриотические силы способны, сплотившись, одержать и очередную победу, без которой ни у одного человека - где бы он ни жил - не будет ни счастливой семьи, ни счастливого будущего у детей и внуков", - отметил Геннадий Зюганов.