КПРФ провела общероссийское открытое собрание

КПРФ сегодня провела общероссийское открытое собрание. Оно прошло в режиме видеоконференции. В ней приняли участие около 50 тысяч активистов, в том числе и кандидаты, которые идут на местные и думские выборы.

Участники обсудили актуальные вопросы и ключевые направления партийной деятельности. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что уже в пятницу партия получит в Центризбиркоме все необходимые документы для участия в голосовании.