Собянин открыл новую набережную между Шелепихинским и Белорусским мостами

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сегодня новую набережную на западе города. Она расположена на правом берегу Москвы-реки между Шелепихинским и Белорусским мостами. В рамках проекта восстановили пешеходные и велосипедные дорожки. А также озеленили территорию. Но главное - на протяжении всей набережной возвели подпорную стену.

Еще недавно здесь была заброшенная промышленная зона. Сейчас - современное общественное пространство. Протяжённость нового участка около 800 метров. Он протянулся от Шелепихинского и Белорусского моста и стал частью большого пешеходного маршрута. Местные жители очень ждали открытия и наблюдали за строительством с чувством приятного предвкушения.

По обновлённой набережной пешеходы, бегуны и велосипедисты теперь будут двигаться по своим отдельным дорожкам. Отдохнуть можно в уютных зонах с навесами и лавочками. Для детей есть интересный игровой комплекс, а для любителей активного образа жизни — современная спортплощадка с тренажёрами. И, конечно, везде газоны и цветники, много кустарников и деревьев.

Важной частью проекта стало устройство на всём протяжении набережной подпорной стены из монолитного железобетона. Конструкция надёжно удерживает береговой склон — предотвращает оползни, размыв и обрушение грунта в акваторию Москвы-реки. Отделка выполнена гранитными каменными плитами.

На финальном участке маршрута возле театра "Мастерская Петра Фоменко" возвели две смотровые площадки над водой и амфитеатр у реки. Теперь это не просто набережная, а полноценное пространство для отдыха и прогулок с живописными видами. В работе ещё два этапа: от Белорусского моста до Дорогомиловского и от моста-паруса до моста Академика Королёва. Завершить проект планируют до конца 2028 года.