Масштабный автомобильный фестиваль "ПроДвижение" пройдет на ВДНХ

От винтажа до боллида! До большого автофестиваля на ВДНХ - всего две недели. Скоро более 300 машин - от исторических до футуристических моделей - превратят огромное пространство главной выставки страны в автосалон под открытым небом. Тема этого года – мечта. Гости увидят, на что вдохновляла фантазия конструкторов и дизайнеров разных эпох.

Сердцеедом его прозвали неспроста. Этот ВАЗ-2107 Анна восстанавливала буквально по винтику. Сама переобшила салон в алый цвет, смонтировала потолок в шашечку, как намек на гоночную культуру. Машине уже 21 год, но она как новенькая.

Эта модель Понтиака - настоящая легенда. Их выпускали всего четыре года, с 84-го по 88-й, и она сразу взорвала рынок. Дизайнеры тогда сделали ставку на аэродинамику - низкая посадка, клиновидный силуэт, плавные формы.

До фестиваля еще две недели, но владельцы редких экземпляров уже на низком старте. На то, чтобы подать заявку, осталось всего несколько дней.

"В нем примут участие более 300 автомобилей, это и редкие экземпляры, и современные автомобили, и новые разработки, и коллекционные машины", - сообщила Кристина Шкаликова, руководитель пресс-службы ВДНХ.

Фестиваль давно стал местом, где встречаются производители, коллекционеры и просто фанаты. И всё это в рамках городского проекта "Лето в Москве", который в этом году проходит под девизом "Время быть вместе".

Все эти красавцы на ходу, отмыты, отполированы. Владельцы заботятся о них как о членах семьи, вкладывают душу, время и деньги. Особое удовольствие - оказаться внутри. У каждой такой машины - свой голос и своя история. Кто-то видит в ней воспоминание о юности, кто-то - воплощение мечты, а кто-то - просто друга, который никогда не подведет. Как этот рыжий "Запорожец". На ходу 36 лет.

Здесь будет всё. Историческая классика, редкие суперкары, новинки российского автопрома. А еще - концерты, мастер-классы и соревнования.