Комендантский час для подростков вводят власти Великобритании

Власти Великобритании вводят "комендантский час" для подростков. Соцсети обяжут устанавливать запрет на использование их молодыми людьми до 17 лет в ночное время суток. Заявление опубликовало Министерство по науке, инновациям и технологиям.

Уточняется, что приложения обяжут устанавливать для подростков автоматический "комендантский час" с 00:00 до 06:00. Соцсети также должны будут по умолчанию отключать функции, которые вынуждают пользователей проводить в интернете больше времени. В частности, будет отключаться автоматическое воспроизведение видеороликов одного за другим.

Как заявляют в Лондоне, эти меры помогут молодежи получить здоровый сон, сосредоточиться на учебе в школе и колледже, а также проводить больше времени с пользой в кругу семьи и друзей. Ожидается, что ограничения вступят в силу весной 2027 года, передает ТАСС.