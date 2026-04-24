Ведущая Валентина Пиманова поддерживала связь с бывшим мужем Алексеем Пимановым, но на похороны его не пришла

Сегодня, 15 июля, свой юбилей отмечает известная ведущая, редактор, журналистка Валентина Пиманова.

Она прославилась гораздо раньше, чем ее экс-супруг Алексей Пиманов. Однако тогда Валентина носила фамилию Жданова. Мало кто знает, что в первый раз она вышла замуж в 19 лет. Ее избранником стал одноклассник по имени Алексей. Она родила от него дочь Дарью. Однако через восемь лет брак распался по инициативе Валентины.

А еще она училась на одном курсе с Владом Листьевым и потом работала с ним в программе "Поле чудес", но потом приняла решение уйти, и одно время Влад был на нее за это обижен. Интересно, что они почти одновременно сочетались браком: Валентина вышла замуж за Алексея Пиманова, которого по ее протекции приняли в компанию "ВиD", а буквально за пару дней до этого женился Влад на Альбине Назимовой.

Далее Пимановы на телевидении начали делать свои программы. Тем удивительнее было узнать в 2013 году, что Алексей оформил отношения с актрисой Ольгой Погодиной. Годами ее считали разлучницей, хотя сама Валентина однажды дала понять, что роль актрисы в их расставании переоценена.

Тем не менее, бывшие супруги продолжали плотно общаться. Более того, в 2014 году Алексей поддержал Валентину, у которой умерла мать. "Мы сидели с Алексеем у гроба мамы обнявшись. На поминках он плакал и рассказывал, что она ему снилась, и произнес фразу: "Вот такая у нас неразрывная связь", - говорила Пиманова Woman hit. Она отметила, что ее родители относились к Алексею как к сыну. К тому же экс-супруги были венчаны.

Однако на прощание с Алексеем Пимановым Валентина не пришла. Почему, неизвестно, однако дело точно не в обиде. Накануне смерти журналиста экс-супруги разговаривали по телефону. "Валя сказала, что у нее было к Леше какое-то дело, он ей часто помогал, и она поддерживала его. Если бы Леше было плохо, он бы непременно Вале рассказал о своих опасениях, у них были доверительные отношения", - рассказывала подруга Пимановой "МК".

По ее словам, Валентина не заметила ничего странного в поведении бывшего мужа, они поговорили как обычно и даже сказали друг другу "пока". Поэтому известие о смерти Алексея Пиманова стало для его экс-супруги шоком.

В настоящее время Валентина Пиманова продолжает работать на телевидении. Ходят слухи, что несколько лет назад она вышла замуж за экс-солиста группы "Белый орел" Леонида Лютвинского.

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