ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты от партии "Коммунисты России"

Центризбирком сегодня заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва от партии "Коммунисты России". Решение приняли единогласно на заседании ЦИК.

В федеральный перечень вошли 270 человек. Утвержден и список кандидатов от партии по 88 одномандатным избирательным округам. Комиссия также разрешила "Коммунистам России" открыть специальный банковский счет для формирования избирательного фонда.

Напомним, ранее ЦИК выявил недочеты в документах, представленных партией. Замечания было предложено устранить до 13 июля. Всего же в Центризбирком уже поступили документы от 11 политобъединений.

"Было представлено 8796 комплектов документов. Если считать постранично, по листам, то это 135 922 листа", - сообщила Элла Памфилова, председатель ЦИК.