ВС России в течение суток улучшили свои позиции, продвигаясь вглубь обороны противника. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. ВСУ потеряли на этом участке до 60 военнослужащих, безэкипажный катер и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны России.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили логистические центры ВСУ. Также целями стали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры и склады беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Поражены пункты дислокации формирований украинской армии и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили за сутки в зоне СВО восемь управляемых авиационных бомб. Уничтожено 558 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силы Черноморского флота ликвидировали четыре украинских безэкипажных катера.