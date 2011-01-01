Филипп Киркоров продал 14-летней дочери шикарный дом в США - Mash

Филипп Киркоров продал дочери Алле-Виктории свой особняк в Майами за 100 долларов, что в 41 тысячу раз дешевле реальной стоимости. Как утверждает Mash, поп-король отечественной сцены пошел на это, чтобы гарантировать ей право на американское гражданство.

Отметим, что и дочь Алла-Виктория и сын Мартин родились в США, однако Филипп Киркоров решил подстраховаться. Для этого он придумал такую схему: певец снизил стоимость дома в 41 тысячу раз, сейчас цена недвижимости — 6,1 миллионов долларов. При этом право собственности распределено между четырьмя людьми: сам Филипп Киркоров, его дочь Алла-Виктория и сын Мартин, а также некая женщина.

Двухэтажная резиденция расположена в престижном квартале на улице La Gorce Drive в Майами. Жилая площадь составляет 7905 квадратных футов (около 734 кв. м), а общая достигает 9911 квадратных футов плюс участок 14 840 квадратных футов. В доме семь спален и семь ванных комнат, на территории бассейн с плиточной отделкой, джакузи, терраса из кирпича и камня, пассажирский лифт.

Напомним, дочь Алла-Виктория появилась на свет в конце 2011 года благодаря суррогатной матери. Певец сообщил радостную новость 26 ноября на кремлевской сцене, где проходило вручение премии "Золотой граммофон".

Сын Мартин родился летом 2012 года. О его появлении на свет счастливый певец сообщил на концерте в Софии.

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