Кремль оценил планы Латвии запретить русский язык в СМИ

Планы властей Латвии запретить использование русского языка в СМИ можно только осудить. Это поражает в правах огромное число жителей страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что власти Латвии постоянно культивируют политику русофобии, это не новость. Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно, это их постоянная характеристика.

Сказанное выше относится и к Литве. Песков назвал назвал "порцией страшилок" заявления литовского президента Гитанаса Науседы о якобы планируемой российской атаке на прибалтийские объекты. Представитель Кремля назвал это промыванием мозгов и подготовкой населения к дальнейшей милитаризации. По словам Пескова, страны Балтии страшилками о "русской угрозе" хотят подтянуть как можно больше сил и инфраструктуры НАТО в регион, передает ТАСС.