Владимир Зеленский назвал число беспилотных аппаратов, которые производит Украина. По данным главы киевского режима, в год выпускается 10 миллионов дронов.

По словам Зеленского, можно констатировать, что украинские предприятия производят 10 миллионов дронов в год. Но Киев стремится ежегодной цифре в 20 миллионов БПЛА, заявил украинский лидер. Ранее он подчеркивал важность того, чтобы производство ракет для зенитных ракетных комплексов Partiot на Украине стало реальностью.

Минобороны России ранее сообщило, что в ночь на 15 июля российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам, которые используют ВСУ. Отмечается, что в числе прочих целей были поражены несколько цехов по производству беспилотников.