"Как морковка перед ослом": Меган Маркл нашла верный способ манипулировать Карлом III

Король Карл III и королева Камилла на прошлой неделе приняли принца Гарри, Меган Маркл и их детей Арчи и Лилибет в своей резиденции Хайгроув. Это была первая за четыре года встреча монарха с внуками.

Однако эксперты уверены, что вряд ли из искренних семейных чувств исходила Меган, когда встречалась со свекром и его супругой. Журналистка, редактор Сара-Луиз Робертсон считает, что у малоизвестной американской актрисы исключительно финансовые интересы.

"Деньги не потекли рекой, как Меган себе представляла во время подготовки к "Мегзиту". Копилка пустеет. Меган расчетлива и хочет выслужиться перед королем, потому что им нужны его ресурсы. Как же это сделать? У них есть дар в виде внуков. Этих детей выставили перед королем как морковку перед ослом, чтобы удержать его на своей стороне", - заявила Робертсон для The Express.

По мнению экспертов, Меган поняла, какую совершила ошибку, отказавшись от королевских обязанностей, чтобы жить в США по своим правилам. Она-то думала, что за счет титула, скандальных откровений и в качестве жены настоящего принца сможет сколотить состояние, но у нее ничего не получилось. И вот теперь она решила обогатиться за счет именитых родственников.

А вот что касается Гарри, то у него совершенно другие мотивы возвращения в Великобританию, уверены специалисты. "В течение последнего года Гарри очень хотел вернуться в Великобританию. Он скучает по Англии. Калифорнийская мечта надоела ему гораздо раньше, чем Меган", - заключили эксперты.

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