Россия готова заключить сделку. Москва подпишет мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине в скором времени, заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер дал интервью телеканалу Fox News. Говоря о конфликте на Украине, хозяин Белого дома употребил свое любимое выражение. Он сказал, что для танго нужны двое – и вот теперь он видит, что президент России Владимир Путин готов заключить сделку.

Трамп считает, что конфликт на Украине может завершиться до конца его президентского срока. Американский лидер уверен, что условия России по урегулированию становятся лучше для Украины. Он заявил, что ладит с лидерами обеих стран, и конфликт будет улажен до 2029 года.