Во Владимирской области пройдет туристический слет "Больше, чем путешествие"

С 14 по 18 августа 2026 года на открытой природной площадке в Собинском районе Владимирской области состоится Окружной туристский слет Центрального федерального округа "Больше, чем путешествие". Мероприятие объединит 150 участников из всех регионов ЦФО, заинтересованных в развитии походного туризма и активном отдыхе. Слет проводится в рамках Всероссийского проекта "Походы Первых – Больше, чем путешествие".

К конкурсному отбору приглашаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет:

лидеры молодежных и общественных объединений;

студенты образовательных организаций;

члены молодежных советов предприятий;

представители туристских клубов и экскурсоводы;

активисты Движения Первых;

сотрудники органов исполнительной власти в сфере молодежной политики и туризма.

Участники будут определены по итогам конкурсного отбора. Заявки принимаются до 20 июля 2026 года. Необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта.