Британские чайки массово ушли в запой

Стаи пьяных чаек, шатаясь, бродят по дорогам британского графства Саффолк. Птицы под градусом ничего не боятся и даже не улетают от людей, сообщает Daily Star.

О природе такого необычного явления журналисты издания спросили экспертов. Ученые предположили, что птицы массово охотятся на летающих муравьев, которые появляются в середине июля. Муравьиные матки в это время покидают подземные колонии для создания новых гнезд.

Ученые считают, что чайки "напиваются" муравьиной кислотой, которую насекомые выделяют для защиты. Орнитологи поясняют, что на чаек муравьиная кислота действует почти так же, как этанол на людей, поэтому они ведут себя неадекватно. Специалисты призывают публику не связываться с пьяными, а подождать, пока чайки протрезвеют.