Новак объяснил, кому должны продавать топливо в первую очередь

Транспорт крупных торговых сетей необходимо обеспечивать топливом в приоритетном порядке, чтобы избежать подорожания продуктов питания в магазинах. На это указал в среду, 15 июля, вице-премьер России Александр Новак.

Как подчеркнул политик в комментарии ИС "Вести", прежде всего важно заправить автомобили, обеспечивающие поставки продовольствия, "чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось".

Министерства сельского хозяйства и энергетики также держат на контроле обеспечение топливом аграриев, особенно в регионах, где уже активно идет уборочная кампания.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что заправка топливом служебных автомобилей чиновников в Ленинградской области должна подчиняться таким же требованиям и ограничениям, как и машины других жителей региона. Политик потребовал не делать никаких исключений для госслужащих и велел им подавать пример гражданам в соблюдении лимитов.

Тем временем "Известия" пишут со ссылкой на топливные карты и данные о доступности бензина сайте-локаторе АЗС Russiabase, что очереди на автомобильных заправках уменьшились в 13 регионах России. Улучшение ситуации отмечают в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Курганской областях, в Приморье, ЯНАО, Калмыкии, Бурятии, Коми, в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.