МИД призвал россиян к осторожности из-за ситуации на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, находящихся в странах региона. Об этом напомнило в среду, 15 июля, Министерство иностранных дел России.

Как подчеркивает ведомство на своем официальном сайте, россиян, отдыхающих и пребывающих в странах Персидского залива просят соблюдать максимальную осторожность, принимать дополнительные меры личной безопасности, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками.

Нельзя приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. При угрозах ударов ракет или дронов надлежит укрыться в безопасных местах. Россиянам также напоминают про угрозу наказания за публикацию в интернете кадров работы систем противовоздушной обороны и последствий атак.

С конца февраля ситуация в ближневосточном регионе остается небезопасной в свете проведения США и Израилем военных операций против Ирана. Из соображений безопасности были отменены сотни авиарейсов. Однако в апреле Росавиация дезавуировала рекомендацию об остановке продажи билетов на рейсы в ОАЭ и обратно, а также сняла ограничения на полеты авиакомпаний России через воздушное пространство Ирана.