ЕК отобрала у Венецианской биеннале 2 млн евро за открытие российского павильона

Еврокомиссия решила лишить Венецианскую биеннале гранта в размере 2 миллионов евро за открытие российского павильона. Об этом рассказал в среду, 15 июля, представитель ЕК Тома Ренье.

Как заявил чиновник, официальный Брюссель считает, что культура "должна служить демократии и укреплению демократических ценностей", а потому с самого начала Еврокомиссия выступала против возвращения российского павильона на биеннале.

При этом на вопрос о судьбе израильского павильона на этом мероприятии Ренье отвечать не стал, сообщает ТАСС.

Ранее губернатор итальянской области Венето Альберто Стефани заявил, что считает неприемлемой цензуру в отношении Венецианской биеннале, поскольку культура "всегда представляла собой пространство для диалога и не должна подвергаться шантажу".

В Кремле выразили признательность организаторам Венецианской биеннале, позволившим открыть российский павильон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что такие люди "были и остаются в сотрудничестве с нашими представителями", поэтому их можно поздравить "с тем, что они свободны от вот этой зашоренности, которая сейчас доминирует в Европе".