Кремль: Путину докладывают о ситуации с паводком на Урале

Региональные власти принимают все необходимые меры по борьбе с паводком на Урале. Об этом рассказал в среду, 15 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, главе государства докладывают о паводковой ситуации в разных регионах, включая Свердловскую область, по линии МЧС и других ведомств.

Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия, заявил Песков.

Ранее сообщалось, что наводнение в Свердловской области оказалось самым сильным за последнее десятилетие. Эвакуируют местных жителей буквально на всем, начиная с лодок и заканчивая тяжелой техникой, доставляют в пункты временного размещения, оказывают необходимую помощь. Стихия ударила и по животноводству. Один из крупнейших молочно-производственных комплексов в области начал уходить под воду.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, которого цитирует РИА Новости, предупредил, что до месячной нормы осадков может выпасть в Свердловской области в ближайшую неделю — это грозит усугубить паводковую обстановку в регионе. Сохраняется риск подтоплений, а спада паводка при таких осадках ожидать крайне сложно.

В частности, глава города Ирбит Свердловской области Николай Юдин рассказал в соцсетях, что уровень воды в реке Ница достиг отметки 805 сантиметров, что превышает максимальные значения местных наводнений прошлых лет.