Французские истребители Rafale, которые Украина планирует приобрести у Франции, столкнутся со значительными ограничениями в противостоянии против новейшего российского боевого самолета Су-57. Об этом предупреждают западные эксперты.

Как пишет Military Watch Magazine, российский истребитель пятого поколения Су-57 сочетает в себе низкую заметность со значительно большим планером, способным нести гораздо более мощный радар, больший запас топлива и более тяжелую полезную нагрузку вооружения.

При этом Rafale не может конкурировать даже с американским F-35, а его боевой потенциал вызывает вопросы.

Ранее на Западе отметили, как пилоты НАТО и ВКС сыграли в "кошки-мышки" над Балтикой. Командир французского авиакрыла из четырех истребителей Rafale пояснял, что такими "воздушными балетами" вдали от глаз общественности военные пытаются гарантировать, что холодность в отношениях между Североатлантическим альянсом и Кремлем из-за Украины не перерастет в открытую враждебность.

Тем временем депутат Европарламента Тьерри Мариани от ультраправой французской партии "Национальное объединение" заявил, что сделка между Киевом и Парижем о передаче Украине сотни французских истребителей Rafale является не более чем спектаклем. Многие на Украине также не верят, что смогут получить французские истребители Rafale вне очереди.