ПВО сбила 375 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 16 июля

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. ПВО сбила минувшей ночью 375 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 21.00 мск 15 июля до 8.00 мск 16 июля украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской и Курской областей. Дроны ликвидированы над Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. БПЛА сбивались над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, над Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

О ночной работе ПВО написал в "Максе" и мэр Москвы. По данным Сергея Собянина, силами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских дронов, которые направлялись к столице. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.