Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые примеры профессионализма наших бойцов в ходе СВО. Старший лейтенант Александр Слегин пресек атаку беспилотников ВСУ на позиции артиллерии. Обнаружив группу вражеских БПЛА, он оповестил посты воздушного наблюдения и передал координаты целей для поражения. Были уничтожены один разведывательный и три ударных дрона противника.

Рядовой Данил Шаманов получил приказ на эвакуацию раненого. Рискуя собой, под миномётным обстрелом неприятеля, Данил оперативно добрался до бойца, оказал ему первую помощь, на себе вынес из опасной зоны и организовал доставку в полевой госпиталь, чем спас жизнь военнослужащего.