Эксперт Юшков о ситуации в Ормузском проливе: "США перешли к "плану Б"

Каких результатов пытаются добиться США в ходе нового витка военной операции? Можно ли вообще решить вопрос с судоходством в Персидском заливе без участия Ирана? И что означают планы по поводу новых санкции против российской нефти на фоне мирового роста цен на этот энергоресурс?

Ситуацию вокруг Ормузского пролива и реакцию энергетических рынков Алексей Фролов обсудил с гостем программы "События. 25-й час" Игорем Юшковым - экспертом Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

"Мы видим, что цены идут вверх. Потому что еще меньше вероятность, что какая-то договоренность между Ираном и США будет достигнута. Явно США перешли к некоему "плану Б", - отметил он.

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