Евросоюз готов предоставить на своей территории "безопасные заводы для производства беспилотников", которые украинская армия сможет применять для ударов по российской территории. С таким заявлением выступила в среду, 15 июля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Киев и Брюссель заключили соглашение о намерениях, касающееся производства беспилотников для Украины в Евросоюзе. По утверждению фон дер Ляйен, это откроет перед киевским режимом "огромные технологические и промышленные возможности" (цитаты по ТАСС).

Ранее военное ведомство раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотники и комплектующие к ним для Украины. Продукция 21 предприятия используется для ударов по российской территории. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал этот список перечнем законных целей для Вооруженных сил России.

Вслед за этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что места и направления запуска украинских беспилотников хорошо известны российским военным и спецслужбам — компетентные службы и органы "видят, что откуда летит и как летит".