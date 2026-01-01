Выяснилось, кто в 2026 году вправе выйти на пенсию в 45 лет

В 2026 году право выйти на пенсию в 45-50 лет сохраняется для нескольких категорий россиян. Об этом рассказал в среду, 15 июля, член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Как уточнил парламентарий в интервью RT, прежде всего это многодетные матери, которые родили и вырастили как минимум до восьмилетия пять и более детей. Однако такие женщины вправе выйти на пенсию в 50 лет, если наберут трудовой стаж минимум в 15 лет и накопят хотя бы 30 пенсионных баллов.

Особые условия выхода на пенсию предусмотрены для работников вредных и опасных производств. По списку №1, например, в угольной промышленности, мужчины могут выйти на пенсию с 50 лет при наличии 10 лет специального стажа, а женщины — с 45 лет при 7,5 года специального стажа. По списку №2 (в частности, в металлургии) мужчины выходят на пенсию в 55 лет, женщины — в 50 лет.

Для жителей Крайнего Севера, занятых в традиционных промыслах — оленеводстве, рыболовстве или охоте — установлен сниженный пенсионный возраст: для мужчин — 50 лет при стаже 25 лет, для женщин — 45 лет при стаже 20 лет.

Ранее Социальный фонд России напомнил, что законодательство предусматривает возможность оформления досрочной пенсии родителю ребенка с инвалидностью. Из двух родителей ребенка-инвалида использовать эту возможность может только один родитель, причем он должен заниматься воспитанием этого ребенка как минимум до его восьмилетия. Сроки установления инвалидности не имеют значения.

Между тем в Госдуме предложили включать отпуск по уходу за ребенком в льготный стаж для досрочного назначения пенсии некоторым категориям граждан. Депутат Яна Лантратова отмечала, что такую меру можно применить для досрочного назначения пенсий педагогам, медицинским работникам и другим социально значимым категориям.