Российские беспилотники пустили ко дну три сухогруза ВСУ

Минобороны России сообщило о новых ударах по украинским портам и судам, которые используются в интересах ВСУ.

Как рассказали в военном ведомстве, в результате атаки беспилотников были поражены объекты в двух портах. Так, в порту "Южный" под удар попал сухогруз, который перевозил грузы военного назначения для нужд ВСУ.

В порту "Одесса" поражены два сухогруза. Корабли находились на рейде в ожидании разгрузки. По данным Минобороны, сухогрузы доставили груз военного назначения.

Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. Они были поражены расчетами барражирующих боеприпасов "Ланцет".