Захарова объяснила, чем ВС России встретят войска "коалиции желающих" на Украине

Россия вновь акцентирует неприемлемость размещения на Украине каких-либо военных контингентов стран "коалиции желающих". Об этом заявила в среду, 15 июля, представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как подчеркнула Захарова, появление на украинской территории западных военных "де-факто будет означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России". Соответственно, контингент западных стран будет рассматриваться как законные военные цели.

За несколько дней до этого хорватский президент Зоран Миланович подчеркивал опасность, а также непроработанность и размытость идет размещения военных "коалиции желающих" на Украине. Политик счел нецелесообразным обсуждать это "без всякой формы и ясности" и подчеркнул, что Хорватия не поддерживает указанную инициативу, сообщает РИА Новости.

В то же время в Нидерландах не только поддержали идею отправки европейских военных на Украину, но и предложили разрешить им применять силу против России. Консультативный совет по международным вопросам (AIV) при правительстве Нидерландов призвал наделить потенциальную группировку европейских войск на Украине полномочиями "для немедленного реагирования, включая применение силы при необходимости".