МВД решило обязать мигрантов покупать телефон для слежки за их перемещениями

Каждый приезжающий в России мигрант должен еще на этапе регистрации приобретать сотовый телефон, который будет впоследствии использоваться российскими властями для отслеживания перемещений приезжего. О такой перспективе рассказал в среду, 15 июля, статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.

По словам представителя МВД, которые приводит "Парламентская газета", в рамках "глубокой реформы" миграционных служб и совершенствования миграционной политики "мы идем к тому, что каждый мигрант при регистрации, который приезжает сюда, будет обязан приобрести телефон, где будет его электронный профиль".

Это обеспечит компетентным российским органам возможность точно устанавливать местонахождение каждого мигранта — он не сможет бесконтрольно переехать из одного населенного пункта в другой. Кроме того, при подобной методе можно "упреждать заранее" нарушения, например, при истечении срока действия миграционных документов.

Напомним, летом 2025 года глава государства Владимир Путин подписал поправки в законодательство, предусматривающие создание государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина". Он аккумулирует достоверные и актуальные сведения для оценки ситуации с мигрантами в России.

Тем временем министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил депортировать из России всех нелегалов, не приносящих пользу обществу. В первую очередь речь идет о тех, кто сидит работы или был отчислен из учебного заведения, не прошел дактилоскопию и не учит русский язык.