Автомобилистов в столичном регионе призвали к осторожности из-за грозы

Водители в Московской области должны проявить внимательность и аккуратность с учетом ожидаемых сложных погодных условий. Об этом предупреждает в среду, 15 июля, областное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

Как подчеркивает ведомство в своих социальных сетях, на мокром асфальте тормозной путь увеличивается в два-три раза, поэтому во время дождя рекомендуется сбавить скорость.

В плохую погоду нужна полная концентрация за рулем, от использования гаджетов и телефонных разговоров необходимо воздержаться, а также избегать резких маневров и перестроений.

Тем временем в Москве и Подмосковье действует повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Как следует из прогностической карты предупреждений Гидрометцентра России, он объявлен из-за сильного ветра, который ожидается в четверг, 16 июля.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что аномальная жара в Москве и Московской области не прогнозируется не только в ближайшие дни, но и в течение всего второго летнего месяца. Не будет до конца июля и резких похолоданий.