Очередная странная инициатива прозвучала на Украине. Бывший украинский министр иностранных дел Борис Тарасюк заявил, что в случае переименования государства предложил бы назвать его Русью.

Свою инициативу экс-глава МИД Украины объяснил тем, что так возникают исторические параллели с Киевской Русью.

К этому заявлению с иронией отнеслась официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она поинтересовалась: "То есть от "укров" уже киевский режим отказался? Теперь они "русы"?" (цитата по РИА Новости).

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Россию следует переименовать в Московию. В ответ на это зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Украине следует именоваться "не Хохляндия" и "уж тем более не Малороссия", а "только Schweinisch Bandera-Reich".

Вслед за этим Киевский горсовет в рамках дерусификации решил переименовать улицы, названные в честь поэтов Александра Блока, Михаила Лермонтова, Александра Пушкина и Ивана Крылова. Например, улица Блока получила имя украинского писателя и поэта Майка Йогансена, улица Крылова — украинской писательницы Натальи Кобринской.