В США объявили о золотом Трампе

Главного героя Америки оценили в один доллар. Дональд Трамп, останавливающий войны мановением руки, почти сделавший Америку снова великой; Трамп, обидевшийся на Нобелевский комитет за то, что премию и медаль не дали, наконец увековечил себя – нет, не в бронзе, в золоте.

Золотой наш человек, символ патриотизма, умиляется министр финансов Бессент, объявляя о выпуске памятной монеты, которая в оборот не поступит, а будет иметь коллекционную ценность. Когда объявили о золотом Трампе, Америка возмутилась: что за царские замашки, при жизни себя в золоте чеканить?

А нагреть инвесторов на криптовалюте своего имени законно? Миллиард мемных монет С-трамп был размещен на блокчейне Солана. Трамп успел заработать на криптопроектах вместе с семьей примерно миллиард. К июню этого года почти миллион инвесторов потеряли 3 миллиарда 800 миллионов долларов из-за обвала курса мемных трамповских монет.

Скромный миллион долларов Трамп заработал на продаже гитар своего бренда Американский орел некоторые экземпляры подписал лично, такие уходили по 10-12 тысяч долларов. Блогеры-гитаристы отмечали, что звучат инструменты слабовато. Компания Гибсон пыталась предъявить Трампу претензии – как можно было просто украсть у нее дизайн культовой гитары и откровенно набивать карманы? Так он зарабатывает и на продаже кроссовок, парфюмерии, часов и даже на изданиях Библии. И швец, и жнец, и на дуде игрец. А кто попробует претензии предъявить, тому Трамп и его команда ответят мощным аккордом.

А у тех, кто не может заработать, в действительности все не так, как на самом деле.