Сербия отказалась подписать антироссийскую декларацию саммита в Киеве

Президент Сербии Александр Вучич отказался подписывать антироссийскую итоговую декларацию пятого саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы, который прошел в Киеве.

Как пишет Politika, пресловутая декларация содержит призывы к ужесточению антироссийских санкций и продолжению военной и финансовой поддержки Киева.

Сербия оказалась единственной участницей киевского саммита, не поддержавшей эту декларацию.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открыто пригрозила закрыть Сербии путь в ЕС, если она не примкнет к антироссийской политике интеграционного объединения. Фон дер Ляйен заявила, что Брюссель не сможет считать Белград "надежным партнером", пока сербские власти саботируют санкции против России.

При этом в феврале 2025 года сербская делегация в Генассамблее ООН проголосовала за антироссийскую резолюцию по Украине, удивив собственного президента. Глава государства Александр Вучич заверил, что голос в поддержку европейской резолюции, содержащей критику в адрес России, был подан сербской делегацией по ошибке.