Штрафы за остановку под запрещающим знаком из-за очередей на АЗС отменят

Министерство внутренних дел России дало разъяснения относительно штрафов для водителей, вынужденно нарушивших правила остановки и стоянки из-за ожидания в очередях на автозаправочных станциях (АЗС).

Как указала официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем MAX-канале, в случае обращений граждан, в отношении которых вынесены постановления о штрафах за такие нарушения, региональные подразделения Госавтоинспекции МВД России будут принимать решения об их отмене.

Волк подчеркнула, что речь идет о действиях водителей в условиях крайней необходимости — как, например, в Саратовской области, где по записям дорожных камер были вынесены постановления о штрафах. Эти решения подлежат отмене.

В такую ситуацию попадают и жители ряда других российских регионов. Так, пермяк получил штраф за то, что встал под запрещающими знаками в ожидании очереди на АЗС, чтобы заправить машину. Как сообщает портал "59.RU", в постановлении, которое получил мужчина, есть фотографии с камер фотовидеофиксации — система распознала остановку машины после запрещающего знака.

Глава общественной организации "Автомобилисты Пермского края" и автоюрист Александр Сидоров в комментарии порталу отметил, что такие штрафы можно обжаловать на портале "Госуслуги", поскольку очередь на АЗС является не препятствием, а затором, в котором "водитель движется, а значит, состава правонарушения нет".