Собака украла у россиянки сумку с деньгами. Но привлекло ее другое

Курские полицейские раскрыли необычную кражу. Воришкой оказался не человек.

В местном МВД рассказали, что с заявлением о краже в полицию обратилась жительница Курска. По словам женщины, она вышла из автобуса на остановке, поставила сумки на землю и ненадолго отвлеклась. Повернувшись, она заметила пропажу саквояжа с ценными вещами и документами.

Прибывшие на место правоохранители посмотрели камеры видеонаблюдения и сильно удивились. Оказалось, что сумку с деньгами унесла собака. На записи видно, как животное тащит в зубах саквояж, затем бросает его на землю и пытается что-то достать.

Полицейские отследили по камерам путь похитительницы. Сумку вместе со всем содержимым нашли неподалеку от места преступления. Оказалось, что внутри помимо ценностей и документов лежал пирожок. Запах еды привлек собаку, но она не смогла справиться с замком.

Видео кражи доступно на сайте ТВЦ >>