Минцифры предложило порядок компенсации ущерба от действий мошенников: заплатит банк или оператор связи

Министерство цифрового развития России предложило правила компенсации ущерба физическим лицам от телефонных мошенников, согласно которым банк или оператор связи должны будут возместить утраченные средства, если они пропустили явные признаки недобросовестных действий.

Согласно инициативе Минцифры, пострадавший от действий мошенников должен обратиться сначала в банк, который проводил денежные операции. Если там по итогам проверки подтвердят полное соблюдение законодательства со своей стороны и корректность действий, требование о компенсации будет передано оператору связи.

Оператор, в свою очередь, проведет проверку и компенсирует средства, если ошибка — пропуск подозрительного номера — была допущена с его стороны.

Если и банк, и оператор откажутся возмещать ущерб, у пострадавшего останется возможность обжаловать отказы, сообщает ТАСС.

Этот механизм положительно оценил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что "если и оператор, и банк виновны, то они должны разделить ответственность между собой перед гражданином, у кого были украдены деньги".

Ранее в России уже предлагали внедрить механизм компенсации ущерба от действий мошенников за счет кредитно-финансовых организаций. Если подтвердится, что банк даже после предупреждения оператора связи о подозрительных действиях не предпринял меры по предотвращению хищения средств, именно банку придется компенсировать ущерб.

При обсуждении мер защиты граждан от попыток обмана и хищения денег с личных счетов в апреле президент России Владимир Путин интересовался системой компенсации ущерба банками и операторами. Главе государства подтвердили, что эта обязанность будет возложена на "того, кто допустил ошибку".