Главный инженер Запорожской АЭС погиб в результате атаки украинского дрона

Главный инженер Запорожской АЭС погиб в результате атаки дрона ВСУ. О смерти Александра Яковлева сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

Украинский дрон атаковал служебную машину Яковлева на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Вместе с ним погиб водитель.

"Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту", — заявил Лихачев.

Он сообщил, что об убийстве Александра Яковлева уже доложено руководству страны. В Росатоме также ждут реакции МАГАТЭ на случившееся.