В Госдуме предложили выдать семьям по 20–30 тысяч на сборы детей к школе

Российские власти должны выплачивать по 20–30 тысяч рублей каждой семье, воспитывающей детей-школьников, на сборы к школе. Такое мнение высказала в среду, 15 июля, глава думского комитета по защите семьи Нина Останина.

Как заявила парламентарий в эфире радио Sputnik, "власть понимает: бензин подорожал, расходники подорожали, сейчас явно повысятся цены на детские товары".

Поскольку собрать детей в школу обходится недешево, "учетом инфляции давайте по 20–30 тысяч каждой семье дадим", призвала Останина. При этом депутат не уточнила, за счет каких средств надлежит профинансировать эту инициативу.

Ранее антимонопольщики обратились к крупнейшим ретейлерам детских и канцелярских товаров с призывом продемонстрировать добросовестное рыночное поведение в период повышенного спроса и не поднимать цены в преддверии нового учебного года, когда россияне закупают школьные принадлежности для детей.

Наряду с этим в Госдуме предложили выдавать школьникам по 3 тысячи рублей на книги. Депутат Михаил Делягин заявил, что чтение книг на бумажном носителе вместо уже ставшего привычным электронного формата лучше способствует усвоению информации, поэтому учащимся школ следует предоставлять ваучеры на приобретение книг в соответствии со школьной программой.