Глава Ростеха доложил Мишустину об успехах госкорпорации

Результаты работы Ростеха в рамках стратегии по достижению технологического лидерства Михаил Мишустин сегодня обсудил с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым.

Ростех обеспечивает современным вооружением и техникой нашу армию - один из холдингов выпускает "Искандеры" и "Панцири". Корпорация находится в тесном контакте с фондом "Защитники Отечества", куда передают базу вакансий для ветеранов СВО.

Чемезов рассказал о новых разработках дорожной техники. Так, выпущен асфальтоукладчик, который может работать сутки на автопилоте. Ещё одно важное направление - медицина. Создан мобильный аппарат для неинвазивной терапии опухолей. С его помощью лечат рак молочной и щитовидной железы без повреждения кожного покрова и органов. Ещё один прибор - онкосканер - всего за несколько минут позволяет поставить точный диагноз. Аппарат уже работает в нескольких клиниках страны, а в Калуге налажено его серийное производство.

"Просьба держать эту работу на контроле. Все инициативы, планы, проекты должны быть реализованы, чтобы российские лекарства и медицинские изделия не уступали лучшим зарубежным аналогам. Важна обратная связь от врачей, клиницистов. И, конечно, важно, чтобы все эти инструменты, средства были доступны нашим гражданам, помогали в восстановлении их здоровья. У корпорации есть и другие очень важные направления деятельности. Каждое из них должно быть нацелено на укрепление технологического, промышленного суверенитета страны", - сказал Мишустин.