Смерчи, паводки, тропические ливни: что происходит с погодой в России

Гроза, мощный ливень и шквалистый ветер обрушились на Екатеринбург. Повалены деревья, оборваны контактные сети, десятки светофоров вышли из строя. А на отдельных улицах передвигаться можно разве что вплавь. Повреждения были зафиксированы во всех районах города.

Свердловскую область в целом накрывает мощным дождевым паводком. В 20 населённых пунктах в зоне подтопления остаются порядка двух сот домов и больше тысячи приусадебных участков. В Ирбитском районе особенно пострадали сёла Килачёвское и Фомина.

В Удмуртии за последние сутки выпало аномальное количество осадков. В городе Глазов уровень воды в реке Сыге поднялся на три метра. Подтоплены больше двух сот сорока домов. Люди передвигаются вброд, автомобили затоплены. В целях безопасности на пострадавших участках отключили электро- и газоснабжение. Местных жителей эвакуировали в пункты временного размещения. В городе продолжает действовать режим локальной чрезвычайной ситуации, а коммунальные и экстренные службы работают в усиленном режиме.

С самого утра жилой комплекс "Министерские озёра" в Сочи оказался в центре разбушевавшейся стихии. После ночного ливня мощный грязевой поток хлынул во двор и за считанные минуты превратил парковку в русло реки. Машины, стоявшие внизу, едва не сносило. Течение было настолько сильным, что, со слов очевидцев, снесло металлический забор, а мотоциклы и велосипеды отправило в свободное плавание.

На дорогах курорта - массовые аварии, повалены деревья. В Сочи действует штормовое предупреждение. Синоптики пока успокоить не могут: над Чёрным морем прогнозируется появление смерчей.