Средства ПВО в среду, 15 июля, сбили 155 украинских беспилотников

Российские средства ПВО в течение среды, 15 июля, уничтожили 155 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве рассказали, что дроны были сбиты над десятью регионами: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее сегодня стало известно, что в результате атаки украинского дрона погиб главный инженер Запорожской АЭС. Беспилотник атаковал его служебную машину. Также погиб водитель.