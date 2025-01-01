Российская армия продолжает нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в среду, 15 июля, в Министерстве обороны России.

Как сообщило ведомство в своем MAX-канале, ударными БПЛА поражены еще три сухогруза в портах Южный и Одесса.

Вооруженные силы России планомерно поражают объекты противника, ракет и БПЛА "Герань" хватит на всех, пообещало Минобороны.

Ранее в Евросоюзе пожаловались на огромное преимущество России в производстве ракет и снарядов. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, ссылаясь на данные из открытого доступа, заявил, что в 2025 году Россия произвела 900 баллистических ракет, в то время как Евросоюз не сделал ни одной. По артиллерийским снарядам соотношение составляет 4 миллиона к 2 миллионам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что если "коалиция желающих" задумает отправить своих военных на территорию Украины, это "де-факто будет означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России". Соответственно, контингент западных стран будет рассматриваться как законные военные цели для российских бойцов.