Москву в выходные накроет "хрустальный купол" с ясной теплой погодой

Скандинавский антициклон "Лоран" принесет в Центральную Россию, в том числе в столичный регион, ясную безоблачную погоду. Об этом рассказал в среду, 15 июля, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как пообещал эксперт, этот антициклон "хрустальным куполом" накроет всю Центральную Россию. Ранним утром субботы, 18 июля, еще будет чувствоваться холодок – всего плюс 8–13 градусов. К полудню небо "превратится в глубокий ультрамарин" без единого облачка, а солнце будет "буквально давить светом". Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.

В воскресенье, 19 июля, воздух прогреется до плюс 24–29 градусов и возникнет ощущение, что "москвичей накроет невесомым стеклянным колпаком", цитирует Тишковца АГН "Москва".

Однако пока в столичном регионе сохраняется угроза грозы с усилением ветра до 15 метров в секунду. Подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры призвало автомобилистов к осторожности, поскольку на мокром асфальте тормозной путь увеличивается в два-три раза. Столичный главка МЧС посоветовал водителям увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров.

Между тем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что во второй половине июля в Москве и Подмосковье сохранится неустойчивая погода с дождями. Как пояснил эксперт, атмосферные процессы настроены таким образом, что основная жара приходится на Западную Европу и на Западную Сибирь.