Министр обороны Украины подтвердил свою отставку

Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил, что покинет пост, который занял лишь немногим более полугода назад.

В социальных сетях политик написал, что "было большой честью служить украинскому народу на посту министра обороны", фактически подтверждая свою отставку с этой должности.

При этом Федоров заверил, что продолжит "работать ради миссии", с которой пришел в Министерство обороны Украины.

За свою недолгую работу в качестве главы украинского военного ведомства Михаил Федоров запомнился лишь бравурными заявлениями и сомнительной репутацией. Вскоре после назначения министром обороны политик заявил, что одна из стратегических целей Украины в войне — убивать 50 тысяч российских солдат в месяц. Даже в украинском парламенте сочли, что это "какая-то стратегия больная".

Также выяснилось, что до прихода в правительство Украины Федоров не гнушался интернет-мошенничеством и зарабатывал в интернете, продвигая несуществующую методику быстрого похудения. Судя по материалам уголовного дела из Приднепровского управления киберполиции, ряд подельников бывшего министра привлечен к ответственности, но сам Федоров наказания избежал.