В России завершен весенний призыв по новым правилам

В России официально завершен весенний период отправки призывников на военную службу в Вооруженные силы. Он впервые проводился в стране по новым правилам, предусматривающим круглогодичный призыв — в прежние сроки, весной и осенью, происходит лишь отправка новобранцев к местам несения службы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в весеннем периоде 2026 года для прохождения военной службы направлено 141 тысяча граждан, призванных на военную службу. О необходимости явиться в военкоматы их уведомляли электронными повестками, которые приходят гражданину в личный кабинет на портале "Госуслуги".

Оборонное ведомство подчеркнуло, что новобранцев не отправляли для прохождения срочной службы в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также для участия в выполнении задач специальной военной операции.

При этом военнослужащие по призыву, выслужившие сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Ранее председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заверял, что "нигде никакие призывники служить не будут, если вы имеете в виду наши сложные точки", поэтому "можно успокоиться и по этому поводу даже не переживать".

При этом, объясняя некоторое увеличение численности призывников, Картаполов напомнил про плановое развитие ВС России, в ходе которого "формируются новые части, в том числе в Ленинградском военном округе, для прикрытия границы с Финляндией". Это объективный процесс, который "не связан со специальной военной операцией", подчеркивал депутат.