МИД РФ указало на попытки ВСУ поставить под угрозу безопасную работу ЗАЭС

Убийство главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева является очередной попыткой Киева создать угрозу безопасному функционированию станции и запугать её сотрудников. Об этом вечером в среду, 15 июля, заявили в МИД РФ.



Однако в российском дипведомстве указали на то, что киевский режим такими шагами лишь строит иллюзию давления на нашу страну. А заодно просит своих хозяев — западных стран — об усилении поддержки. И они "готовы поощрять Банковую вне зависимости от степени безумия её действий", отметили в министерстве.



Вдобавок там подчеркнули, что теперь высочайшая опасность нахождения ВСУ вблизи ЗАЭС более очевидна, чем когда-либо.



"На этом фоне особенно цинично звучат претензии в адрес России в размещении на ЗАЭС необходимых сил охраны, содержащиеся в том числе в соответствующих докладах Генерального директора МАГАТЭ. Наша страна будет и впредь руководствоваться целями и задачами защиты ЗАЭС от нападений Украины в соответствии со своим законодательством и международными обязательствами", — заключили в МИД РФ.