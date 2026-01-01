РФ ждет от будущего генсека Организации Объединенных Наций более объективной позиции по украинскому конфликту в сравнении с точкой зрения нынешнего главы организации Антониу Гутерреша. Об этом в четверг, 16 июля, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.



"Кто бы из них ни был избран, мы рассчитываем на то, что он будет относиться к украинскому кризису объективнее, чем относится к нему нынешний генеральный секретарь", — сказал он в беседе с "РИА Новости".



Срок полномочий Антониу Гутерреша на посту административного главы ООН истекает 31 декабря 2026 года. На данный момент на его должность претендуют шесть кандидатов.