Вайкуле рассказала, как Пугачева спасается в Латвии

Недавно Алла Пугачева вместе со своим молодым мужем приехала в Латвию. На протяжении многих лет она снимает в Юрмале виллу и проводит там почти все лето. Дело в том, что местный климат как нельзя лучше подходит Примадонне, у которой целый букет хронических заболеваний.

Там же она встречается со своей приятельницей Лаймой Вайкуле. В последнее время Пугачева приезжает в Латвию, чтобы не только насладиться местным климатом, но и поддержать музыкальный фестиваль подруги "Рандеву".

О том, как спасается Примадонна в Юрмале, поправляет здоровье и проводит время, рассказала Вайкуле в новом выпуске программы "И грянул Грэм". "Когда загружена голова, самое лучшее — отвлечься и заниматься спортом. Я езжу на велосипеде. Мы гуляем с Аллой, Алла сама гуляет... Это уже говорит о чем‑то. Мы занимаемся спортом, проветриваем свою голову и успокаиваем свое сердце, чтобы оно билось ровно и спокойно, несмотря на то, что происходят такие несправедливые вещи вокруг", - сообщила Лайма.

Вайкуле заявила, что на фестивале, который стартует со дня на день, "будут все!", не уточнив, выступит ли на сцене Пугачева.

В последнее время здоровье Примадонны оставляет желать лучшего. Ходят слухи, что Примадонне вообще запретили петь из-зп серьезных проблем с сердцем.

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