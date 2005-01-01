ВС России нанесли групповой удар по инфраструктуре портов "Одесса" и "Южный"

Групповые удары нанесли ВС России по военным объектам на Украине в ночь на 16 июля. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве перечислили пораженные в течение ночи цели. В Киеве удар российских ракет пришелся на предприятия украинского ВПК, которые производили беспилотные летательные аппараты. В Одесской области поражены объекты инфраструктуры, которые использовались для доставки военных грузов и топлива, в портах "Одесса" и "Южный". Также удар пришелся по морскому судну и быстроходному катеру украинских Сил специальных операций.

Об итогах массированной ракетной атаке на Киев сообщили и подпольщики. По данным координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, по объектам в городе было выпущено десять баллистических ракет. Одной из целей стал склад в районе Позняки, где после попадания начались повторные взрывы. На Дарницкий бетонный завод, расположенный в восточной промышленной зоне города, прилетело сразу четыре ракеты, что указывает на важность цели. После попаданий на территории предприятия начался крупный пожар.